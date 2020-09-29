Максима Галкина подняли на смех на закрытой вечеринке за рваные джинсы

29.09.2020, 8:17, Разное

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин посетил закрытую вечеринку, организованную в роскошном дворце, в рваных джинсах-скинни, за что его высмеяли в Сети. В образе «тинейджера» артист был запечатлен на фотографии с юристом Идой Достман и певцом Николаем Басковым.

Во дворце отмечал свой день рождения друг Максима Галкина, который пригласил его отпраздновать торжественное событие. Поскольку вечеринка носила закрытый характер, поделиться фотографиями могли лишь приглашенные гости. Так, Ида Достман решила продемонстрировать снимок с Галкиным, посетившим мероприятие в необычном образе.

На светский вечер во дворец юморист пришел в одежде «тинейджера»: белой рубашке с расстегнутым воротом, рваных джинсах-скинни и пиджаке цвета хаки. Пользователи Сети высмеяли его за такой выбор одежды, сочтя ее не подходящей для посещения дворца.