Минобороны Армении заявило о десятках тел военных Азербайджана на территории НКР

29.09.2020, 8:08, Новости дня

Десятки тел азербайджанских военнослужащих оказались на контролируемой армянскими силами территории после восстановления армией обороны Карабаха ранее утраченных позиций на линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«В результате восстановления подразделениями армии обороны ряда ранее утраченных позиций несколько десятков тел военнослужащих противника находятся на армянской стороне»,– передает РИА «Новости» Степанян.

Ранее Минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.