Статья NYT о налоговых декларациях Трампа в контексте предвыборной компании

29.09.2020, 8:05, Новости дня

Прошло почти четыре года с тех пор, как Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, впервые столкнулся с вопросами о своих налоговых декларациях, а теперь эта проблема возникла вновь в преддверии намеченных на вторник дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

В воскресенье газета New York Times опубликовала в Интернете большой материал, в котором говорится, что Трамп заплатил 750 долларов подоходного налога как в 2016 году, когда он баллотировался на пост президента, так и в 2017 году, когда он уже занял президентский пост.

Газета заявляет, что проанализировала налоговые декларации Трампа за два десятилетия, и они показали, что строительный магнат, ведущий реалити-шоу, а теперь и политик потерял сотни миллионов долларов в своих деловых сделках, что позволило ему списать доход и не платить налоги за 10 из 15 лет, предшествующих его выдвижению в президенты.

Трамп, в отличие от остальных президентов США за последние пять десятилетий, отказался обнародовать свои налоговые декларации, заявив, что они проходят проверку в Налоговой службе, хотя она и не запрещает раскрытие деклараций по инициативе налогоплательщика.

Сам Трамп в понедельник написал в «Твиттере»: «Я заплатил налоги на многие миллионы долларов, но я, как и все остальные, имею право на вычеты и налоговые льготы. У меня крайне низкий уровень долга. У меня очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов».

Отвечая на вопрос о материале NYT, Трамп назвал его «абсолютно фейковыми новостями».

По данным газеты, за последние 20 лет:

– Средняя сумма выплаченных Трампом федеральных налогов с учетом крупных возвратов составляла 1,4 миллиона долларов в год

– За первые два года пребывания у власти Трамп получил 73 миллиона долларов дохода из-за границы.

– Задолженности президента превышают 400 миллионов долларов, большая часть из которых должна быть погашена в ближайшие четыре года.

Газета пишет, что что изученная ей налоговая информация была «предоставлена источниками, имеющими к ней законный доступ», и была сопоставлена с общедоступной информацией и конфиденциальными записями, полученными ранее.

По словам газеты, проведенный ею анализ деклараций Трампа показал, что в годы, когда он не платил подоходного налога, заявленные убытки превышали доход.

Налоговые декларации не являются общедоступными, но со времен президентства Ричарда Никсона в 1970-х кандидаты добровольно обнародуют свои данные, чтобы устранить вопросы о потенциальных конфликтах интересов.

«Мы публикуем этот отчет, потому что считаем, что граждане должны как можно больше знать о своих лидерах и представителях – об их приоритетах, об их предшествующем опыте, а также об их финансах», – написал главный редактор New York Times Дин Баке.

Трамп нарушил эту традицию во время предвыборной кампании 2016 года, заявив, что не может обнародовать декларации, пока они проходят проверку в Налоговой службе, однако пообещал сделать это, когда ему будет разрешено.

Налоговая служба тогда заявила, что такого запрета не существует.

«Почти все юристы говорят, что не следует обнародовать декларации до завершения аудита», – сказал Трамп в ходе дебатов в сентябре 2016 года.

В воскресенье президент вновь воспользовался этим аргументом, сказав журналистам: «Когда идет проверка, декларации не обнародуют». Он снова пообещал обнародовать документы в будущем: «Но я с нетерпением жду возможности их обнародовать… Я собираюсь обнародовать много всего, и люди будут потрясены».

NYT изложила свои выводы в письме к юристу Trump Organization Алану Гартену, который в ответ написал, что «большинство фактов, если не все, не соответствуют действительности».

«За последнее десятилетие президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов подоходного налога, в том числе миллионы долларов с момента выдвижения своей кандидатуры в 2015 году», – говорится в заявлении Гартена, которое цитирует газета.

Байден не стал публично комментировать сообщения о налогах Трампа, но, как и Хиллари Клинтон в 2016 году, призвал президента обнародовать налоговые декларации.

В июле Байден написал: «Американский народ заслуживает знать, что Дональд Трамп скрывает в своих налоговых декларациях».

Байден, занимавший пост вице-президента в течение восьми лет, разместил на сайте предвыборного штаба копии своих деклараций за 2016, 2017 и 2018 годы.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье вечером заявила, что материал Times свидетельствует о необходимости предоставить законодателям доступ к налогам Трампа для надзорной проверки. Она напомнила, что одно из положений законопроекта, принятого Палатой представителей в прошлом году, предусматривает обязательное раскрытие президентом информации о личных и корпоративных налогах. Инициатива была передана в Финансовый комитет Сената, но не получила дальнейшего развития.

Председатель Финансового комитета республиканец Чак Грассли тогда заявил, что демократы запрашивают налоговую информацию Трампа в политических целях и должны предоставить выполнение обязанностей по аудиту Налоговой службе.

«Они пытаются использовать свои надзорные полномочия, чтобы собрать как можно больше информации о финансах этого президента», – сказал Грассли.

В опубликованном на прошлой неделе списке тем предстоящих дебатов не было конкретных упоминаний о налогах, но, учитывая актуальность этой темы, репортаж Times делает возможным ее включение в программу.