Двухтысячелетний «смартфон» нашли археологи

29.09.2020, 8:02, Разное

Во время раскопок в Туве археологи обнаружили предмет, который имеет внешнее сходство с современным смартфоном.

Предмет прямоугольной формы, имеющий черный цвет был обнаружен в могильнике «Русская Атлантида».

По сообщениям СМИ, могильник находится в зоне, которая несколько раз в году затапливается водой. Данная находка оказалась настоящим открытием для наших ученых.

Вместе с «гаджетом» были также обнаружены китайские монеты ушу, которые и подсказали возраст находки – около 2100 лет. Именно тогда китайские монеты были в обороте.

А что касается «смартфона», то здесь все очень просто. По мнению ученых это обычная пряжка от ремня. Причем ее владельцем был, вероятно, очень состоятельный человек, так как предмет был инкрустирован драгоценными камнями, включая сердолик, бирюзу и перламутр.