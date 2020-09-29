Российские программисты помогли создать цифровой аттестат для американских школ

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29.09.2020, 7:56, Новости дня

Российская компания разработала цифровой профиль успеваемости учащихся средней школы для сети государственных и частных школ США Mastery Transcript Consortium, в работе над цифровым аттестатом участвовала команда итальянских и российских разработчиков.

«Платформа Mastery Transcript – это цифровой профиль успеваемости учащихся средней школы, позволяющий получить достоверную и прозрачную информацию о реальных компетенциях и навыках, необходимых для поступления в высшие учебные заведения. Например, коммуникативные навыки, умение структурировать информацию и работать с современными технологиями», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В компании уточнили, что цифровой двойник аттестата позволяет полностью перестроить устаревшую модель поступления в вузы, основанную на средних оценках (Grade Point Average – GPA) и стандартизированных результатах тестов, и выступает в качестве альтернативы традиционному приложению к аттестату.

«Вместо оценок и среднего академического балла в электронном документе представлен многоуровневый набор компетенций, полученных учащимися в старшей школе, а также данные об успеваемости и портфолио избранных работ. Приемные комиссии и работодатели получают на единой платформе доступ к набору навыков, приобретенных школьниками в ходе обучения», – пояснили в компании.

Пилотная группа школ разослала электронный аттестат ряду колледжей и университетов. На сегодня в заявленные школы поступило 85 предложений от 60 колледжей, которые рассмотрели кандидатуры абитуриентов с цифровыми двойниками аттестата. В следующем году консорциум школ увеличит количество школ-участников, использующих Mastery Transcript, как минимум в три раза. При этом учащиеся из более чем десятка школ-членов сообщества уже планируют использовать его при поступлении в колледж в 2020-2021 годах.

Сегодня в цифровом двойнике аттестата заинтересованы школы из Бразилии, Китая и стран Европы.

Планов внедрения подобной платформы в РФ пока нет.



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