 

Названы сроки создания первого образца новейшего морского вертолета «Минога»

29.09.2020, 7:56, Новости дня

Опытный образец новейшего вертолета для ВМФ «Минога» будет создан и поднимется в воздух в 2025 году, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«За пять лет мы сможем создать первый летный образец, который будет готов совершить первое «висение». Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году. Это большой комплекс работ, который «Вертолеты России» ведут в кооперации с другими предприятиями «Ростеха», – передает РИА «Новости» слова Богинского.

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как «Минога») был подписан Минобороны и холдингом «Вертолеты России» в рамках форума «Армия-2020».

Богинский добавил, что вертолеты «Минога», возможно, будут базироваться на универсальных десантных кораблях, закладка которых состоялась в этом году в Крыму.

«Перспективные вертолеты морского базирования, контракт на ОКР (опытно-конструкторские работы) по которым мы подписали на «Армии-2020», это и есть та перспектива, которую, скорее всего, видит для себя наш заказчик номер один с точки зрения морской тематики», – передает ТАСС слова главы холдинга.

Напомним, в воскресенье заместитель генконструктора ОДК по НИР Дмитрий Карелин рассказал, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) предлагает новый газотурбинный двигатель ТВ7-117 для установки на перспективный палубный вертолет «Минога». 



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