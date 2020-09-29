 

Сменившую имидж Юлию Барановскую перепутали с Аллой Пугачевой

29.09.2020, 7:53, Разное

После смены имиджа Юлию Барановскую сравнили с Аллой Пугачевой в молодости. Телеведущая предстала перед поклонниками не с привычными прямыми или убранными волосами, а с завитыми локонами, новую фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.
Публикация телеведущей также намекнула ее подписчикам на то, что у нее появился молодой человек. Юлия Барановская призналась, что ей понравилась смена образа и «ему тоже». Хотя после разрыва с футболистом Андреем Аршавиным в крепкие отношения она ни с кем не вступала.

Однако большинство поклонников привел в восторг ее новый образ. Некоторые подписчики перепутали Юлию Барановскую с молодой Аллой Пугачевой, поскольку та в юности тоже носила кудри.



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