«Где нам брать газ?» – министр экономики Германии вступился за «Северный поток — 2»

29.09.2020, 7:50, Новости дня

Газопровод «Северный поток — 2» должен быть достроен до конца, считает федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер. В интервью изданию Handelsblatt, политик заявил, что нельзя каждые пару месяцев ставить под сомнения проекты, рассчитанные на несколько десятилетий, к тому же это может отпугнуть частных инвесторов, которые вкладывают большие деньги.



Reuters

Глава федерального Министерства экономики Петер Альтмайер выступает за то, чтобы вызывающий массу споров газопровод «Северный поток — 2», проложенный по дну Балтийского моря, был достроен до конца. В интервью изданию Handelsblatt политик назвал «существенной проблемой» ситуацию, когда «проекты, рассчитанные на несколько десятилетий, каждые пару месяцев ставятся под сомнение».

«Если это будет так, то частные инвесторы откажутся вкладываться в такие проекты. Что касается «Северного потока», то это проект с участием самых разных европейских стран. Поставки газа предназначены не только для Германии, но и для многих других стран ЕС. Так что тема второго «Северного потока» касается всей Европы и всего Запада. Поэтому мы обсудим с нашими партнёрами дальнейшие действия. Но заранее каких-то публичных заявлений по этому поводу делаться не будет», — заявил Альтмайер.

Критиков проекта министр упрекнул в интервью в непоследовательности. По его словам, они концентрируются на том, «что остановка второго «Северного потока» будет означать для импорта газа из РФ в целом», хотя следует задаться вопросом: «Откуда в будущем должен поступать газ?»

«Российский газ поступает к нам частично через территорию Украины, частично по газопроводу «Северный поток — 1», а также по трубопроводу «Ямал». В конце прошлого года мы совместно с Еврокомиссией значительно способствовали тому, чтобы РФ и Украина договорились о продлении транзитного договора ещё на пять лет. Мы все исходим из того, что объёмы потребления европейскими странами будут расти, так как объёмы добычи в странах ЕС сокращаются. Кроме того, это связано с тем, что после отказа от атомной и угольной энергии на переходный период именно газ будет играть особую роль. Нам следует задуматься о том, где нам брать необходимый газ», — рассказал министр.

Как отмечает издание, дебаты о германо-российском газопроводе разгорелись с новой силой после ситуации с Алексеем Навальным. Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что это была «попытка убийства с применением яда», и потребовала от российского руководства расследовать это дело. Тем самым она предоставила критикам проекта новые аргументы — и теперь они требуют ввести против РФ новые санкции и предотвратить окончание строительства газопровода.

Альтмайер, в свою очередь, предостерегает от рисков, связанных с новыми санкциями. По его словам, они зачастую вредят не только странам, против которых они введены, но и экономическим отношениям немецких и в целом европейских компаний. Поэтому, считает министр, нужно задуматься, чем обернутся эти ограничения для Германии.

«Мы как страна, ведущая очень активную внешнеэкономическую деятельность, должны задаться вопросом: какой эффект будут иметь санкции и насколько они могут навредить нам самим», — добавил Альтмайер.