 

Учительница на Сахалине пришла на урок к второклассникам с топором

29.09.2020, 7:48, Новости дня

Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведется проверка, сообщили в министерстве образования региона.

«Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.

Напомним, в 2018 году девятиклассник напал на учеников 7-го класса школы № 5 в Улан-Удэ с коктейлем Молотова и топором. Пострадали семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Также были арестованы соучастники нападения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Ливень затопил Ростов-на-Дону

10.07 / Синоптики предупредили о формировании смерчей на юге европейской части России

06.09 / Глава миграционной службы Украины завел роман с украинкой, которую не эвакуировали из Уханя из-за собачки

04.08 / Дональд Трамп упустил шанс создать коалицию против Китая

06.07 / В Индии отменили открытие Тадж-Махала из-за коронавируса

25.06 / В Раде рассказали о планах по уничтожению Украины

18.07 / В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины

03.07 / США решили захватить четыре иранских танкера с бензином для Венесуэлы

10.08 / Опекунам упростили получение социальной поддержки

19.07 / Мнения: РФ необходимо министерство пропаганды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска