 

Армения ограничила выезд из страны мужчин старше 18 лет

29.09.2020, 7:30, Разное

Правительство Армении ограничило выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба армянского кабмина.

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — отмечается в сообщении.

Таким образом, мужчины от 18 до 55 лет могут покинуть страну только с разрешения военкомата, уточнили в Комитете гражданской авиации.

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Напомним, столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и другие его населенные пункты обстреляли рано утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили в этом друг друга. Баку и Ереван заявили о сотнях погибших и раненых у противника, многочисленные потери со своих сторон они отрицают.

В Армении и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В ряде регионов Азербайджана объявили военное положение, а также ввели комендантский час. Власти Азербайджана заблокировали Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, а также другие мессенджеры и видеохостинги для «предотвращения провокаций со стороны Армении».

Источник: Новая газета



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