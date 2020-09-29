Горбачев дал совет следующему президенту США

29.09.2020, 7:08, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал победителя президентской гонки в США без промедлений провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Бывший советский лидер выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля, передает РИА «Новости».

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», – сообщил Горбачев в интервью Times.

Он считает, что РФ и Соединенные Штаты должны провести «второй Рейкьявик», имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году.

«Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом», – сказал экс-президент СССР.

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин призвал оперативно решить вопрос с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года. Ранее в МИД РФ допустили возможность продления СНВ-3 на срок менее пяти лет.

Напомним также, в августе появились сведения, что глава Белого дома Дональд Трамп изъявил желание провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США.