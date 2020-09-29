 

В Раде потребовали от Запада вернуть Украине деньги

29.09.2020, 7:08, Новости дня

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что Запад должен вернуть Украине якобы выведенные из страны деньги.

Парламентарий пояснил, что деньги вывели из страны под предлогом проведения реформ с помощью стран Запада под юрисдикцию различных государств, в том числе в США.

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши», – передает РИА «Новости» слова Деркача.

Политик также добавил, что Европа превратила Украину в «колонию» за счет закрытия предприятий в стране и сбыта товаров собственного производства.

Напомним, в прошлую пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев заявил, что Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу кредитования Украины. Для получения нового кредита МВФ требовал от Украины открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании. При этом в мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.



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