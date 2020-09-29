Загадка гигантских человеческих костей из Франции

29.09.2020, 7:08, Разное

Истории о гигантах встречаются в мифах и легендах многих народов мира, но иногда это не просто легенды. Встречаются случаи реального обнаружения необычно крупных человеческих останков.

Данный случаи произошел более ста лет назад во Франции и в отличии от многих подобных инцидентов эти гигантские человеческие кости даже попали в научный журнал. А потом о них внезапно все забыли.

Зимой 1890 года французский антрополог Жорж Вашер де Лапуж вел раскопки в местечке Кастельно-ле-Лез в регионе Окситания на юге Франции. Кастельно-ле-Лез считалось своего рода кладбищем бронзового века, во время раскопок Лапуж нашел здесь около 40 человеческих черепов и множество других костных останков.

Но однажды, на самом нижнем слое, который датировался эпохой неолита (поздний каменный век) Лапуж нашел несколько костей, который были необычайно крупными даже для человека, страдающего от гигантизма (генетическая болезнь с неостановимым ростом костей). Рост человека с такими большими костями равнялся бы куда более 3 метров!

Лапуж написал статью об этих странных костях и ее опубликовал журнал La Nature:

"Думаю, что нет необходимости отмечать. что эти кости несомненно человеческие, несмотря на их огромные размеры. Первая кость это средняя часть диафиза бедренной кости, длиной 14 см, почти цилиндрической формы с окружностью кости в 16 см.

Вторая кость это средняя и верхняя часть голени. Окружность питательного отверстия составляет 13 см… часть фрагмента 26 см.

Третья кость, очень необычная, рассматривается анатомами как нижняя часть плечевой кости. Объемы костей были более чем вдвое больше обычных частей, которым они соответствуют. Судя по обычным интервалам анатомических точек, они также имеют вдвое большую длину. Скорее всего объект имел рост в 3 метра 50 см".

В том же журнале было опубликовано несколько фото этих костей, однако ни в одном другом журнале о них больше не сообщалось и сейчас это единственные подлинные изображения данной находки.

Это действительно был настоящий гигант, не человек с мутациями, а нормальный человек обычного телосложения, но огромного роста. Позже эти кости тщательно изучили несколько других ученых, в том числе два профессора из Университета Монпелье и последние выдвинули версию, что кости принадлежат "расе очень высоких людей".

Есть гипотеза о том, что библейский Голиаф, сраженный Давидом, был одним из последних представителей древней расы гигантов на Земле

Это сенсационное открытие стало еще более интригующим, когда в 1894 году всего в 5 км от Кастельно при выкапывании водяного резервуара рабочие нашли три огромных человеческих черепа и несколько таких же крупных костей скелета. Черепа и кости были такими большими, что рост их обладателей предположительно был равен 3-4,5 метрам.

Как сообщалось в журнале Princeton Union of Minnesota, эти черепа и кости были якобы отправлены во Французскую академию наук для дальнейшего изучения, однако на этом любые упоминания о них теряются.

Что произошло с этими находками, а также с гигантскими костями Лапужа, не известно до сих пор.