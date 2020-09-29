Мнение: Не хватало только драк в метро

29.09.2020, 7:00, Разное



Где маска, гражданка?!

Пишут, что все-таки начались облавы на “безмасочников” в метро. Якобы заходят в вагоны сразу десяток опричников и начинают “проверять масочно-перчаточный” (!!) режим. Сколько себя помню, в Москве всегда были очень популярны анекдоты про “кондукторов в метро” – как такой образец абсурдистского, специфического столичного юмора, лакмусова бумажка для определения бестолковых и наивных приезжих; приезжий, мол, в метро, заслышав “приготовьте билетики!”, впадет в панику и начнет судорожно рыться в карманах – а спокойный москвич только рассмеется: ведь в метро не бывает кондукторов!

И вот нате, приплыли – начали сбываться даже абсурдистские анекдоты. Уже и в метро нормальный человек обречен чувствовать себя “зайцем”, на которого ведется охота: на любой станции завалит толпа “проверяющих” и будут спрашивать – правда, не билетики, а маски. А у кого будут маски – перчатки.

Я, правда, пока не сталкивался ни с какими “проверками режима”. Возможно, еще и потому, что попадаю в метро не так уж часто, и при том – езжу обычно в час пик. В переполненном вагоне любые “проверки”, понятно, невозможны – “проверяющие” там просто не смогут протиснуться.

Но сам симптом чрезвычайно печальный. Ковидоидиоты звереют и, похоже, теряют осторожность. Метро ведь в Москве – особый объект, чрезвычайно перегруженный – оно реально не рассчитано ни на какие полицейские операции. Как на трассе типа МКАД: вроде все едут, хорошая скорость, много полос – но едва в какой-нибудь одной полосе случится небольшое столкновение, две машины остановятся для разборок – и всё: позади мигом выстраивается многокилометровая пробка. В метро рьяные ковидоидиоты вполне могут организовать то же самое, да, собственно, уже ведь и устраивали – в апреле, когда собянинцы впервые опробовали во время утреннего часа пик “проверки пропусков” при входах на станции – люди стояли в очередях по часу, чтобы только в метро зайти!

А ведь те столпотворения были на фоне пропускного режима, который худо-бедно проредил обычный пассажиропоток; а если начать тормозить потоки сейчас, когда они в полной силе…

Или, к примеру, где-нибудь в вестибюлях подземки особо нервные “москвичи и гости столицы” вдруг начнут чистить рожи слишком рьяным контролерам? 4 тысячи штрафа – деньги-то немалые, далеко не каждый готов с ними безропотно расстаться в наше суровое время. Массовая драка в переполненном метро – это же ночной кошмар любого “безопасника”!

Но ковидоидиотия – сама по себе ночной кошмар, поэтому ожидать можно всего. Очень все-таки надеюсь, что кто-то опомнится раньше и даст-таки команду придержать псов. Метро – плохая площадка для демонстрации амбиций.