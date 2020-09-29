 

Молодая пара гуляла по берегу озера Лох-Несс и увидела нечто загадочное «размером с автобус»

29.09.2020, 7:03, Разное

23-летний житель Инвернесса (Шотландия) Кори Старрок и его 22-летняя жена Лорен гуляли в эту субботу на берегу озера Лох-Несс.

Был самый разгар дня, ясно и безветренно, около 15:45, когда они увидели неподалеку от берега нечто очень большое "размером с автобус", что выплыло на поверхность из глубины.

По словам Кори, ранее он никогда не признавал существование легендарного монстра Несси, который якобы живет в озере Лох-Несс, и высмеивал подобные "сказочки" в каждом разговоре о Несси с друзьями или знакомыми.

Однако теперь он своими собственными глазами увидел нечто живое, очень большое и при этом похожее с виду на угря. По крайней мере у увиденного им и Лорен существа было такое же змеевидное длинное тело.

"Я гулял возле Лох-Несс всю свою жизнь, в том числе ставил тут палатки, и я никогда не верил в Лох-Несское чудовище. Но то, что мы с женой увидели, было чем-то необычным и я хотел бы знать, видели ли это другие люди. Это было похоже на огромного угря, на угря размером с автобус".

По словам Кори, сначала они увидели как вода на этом месте заволновалась, потом начала "вспучиваться" и потом на этом месте появилось нечто, похожее на огромную змею или угря. Оно на несколько секунд показалось на поверхности, а потом снова ушло под воду.

"Оно создало большую волну. Другие люди, которые находились рядом с нами, тоже видели это. Я потянулся за своим телефоном, но все это длилось всего около 10 или 20 секунд, а когда я достал телефон, оно уже ушло".

Кори уверяет, что увиденное им существо совсем не было похоже на типичные изображения Несси (в виде водяного ящера с горбатой спиной), но было очень похоже на угря. Кори говорит, что в озере Лох-Несс водится множество угрей и может быть среди них могут попадаться необычно крупные экземпляры, что и создали легенду о монстре Несси.

Сообщения супругов Старрок было уже восьмым официальным случаем наблюдения Несси в 2020 году. Гипотеза о том, что Несси может быть огромным угрем, в последние годы стала очень популярной. Однако и у нее есть свои недочеты.



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