Турция подготовила элитный спецназ к отправке в Азербайджан

29.09.2020, 6:53, Новости дня

Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте элитный спецназ регулярных войск «Бригада Командос», сообщил источник.

«Турция планирует задействовать спецподразделение регулярных войск в операции на азербайджано-армянском фронте», – информирует Telegram-канал WarGonzo.

По данным источников, Анкара намерена выслать спецназ на помощь Баку в связи с провалом блицкрига ВС Азербайджана в зоне Нагорного Карабаха.

Отмечается, что после вступления турецкого спецназа в боевые действия конфликт перейдет в принципиально иную политическую стадию.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.