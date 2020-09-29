Модель прогнозирования распространения коронавируса предположила начало второй волны

29.09.2020, 6:53, Новости дня

Созданная учеными Федерального исследовательского центра Институт вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) модель распространения коронавируса выявила сочетание признаков, свидетельствующих о начале второй волны эпидемии, сообщил первый заместитель ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко.

«Метамодель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, прогнозирующая распространение коронавирусной инфекции, выявила сочетание признаков, достаточных для формирования предположения о начале второй волны пандемии», – цитирует ТАСС Юрченко.

По его словам, признаками наступления второй волны можно считать скачкообразный характер прироста заразившихся, возврат коронавирусных ограничений рядом регионов, информацию о возвращении дистанционного образования в школах. Как информирует Юрченко со ссылкой на заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ), члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекции в мире началась в начале июля. В РФ же она началась на второй неделе сентября, что объясняется началом занятий в школах и открытием мест массового пребывания людей.

«То же самое подтверждает математическое моделирование с помощью метамодели: стоит только снизить уровень социальной дистанции, как возникает вторая волна. В данном примере уровень социальной дистанции был снижен с 1 сентября. Также в возникновение второй волны вносит свой вклад сезонный фактор», – отметил он.

Вместе с этим из-за естественной мутации вируса изменился ход течения заболевания: упал процент смертности, но выросло число бессимптомных носителей. Изменилась и симптоматика – из-за отсутствия выделений со слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР- диагностики, что также влияет на официальную статистику.

Напомним, в воскресенье в оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в РФ выявлено 7867 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 151 тыс. случаев заболевания.