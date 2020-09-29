Аэропорт Хабаровска «заминировали»

29.09.2020, 6:53, Новости дня

Пассажиров и персонал аэропорта Хабаровска эвакуировали после поступления сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в терминале и самолетах. Люди – персонал и пассажиры – эвакуированы. Проводится проверка экстренными службами», – приводит слова представителя аэропорта ТАСС.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Он обслуживает около 2 млн пассажиров в год.

Напомним, в июле правоохранительные органы получили анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. В том же месяце пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Хабаровска после получения сообщения о «минировании» терминала внутренних авиалиний.