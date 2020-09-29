 

Попавший в аварию Алексей Воробьев перенес инсульт

29.09.2020, 6:53, Разное

Музыкант и исполнитель хита «Сумасшедшая» Алексей Воробьев в беседе с участницей телепроекта «Ты супер!» признался, что несколько лет назад перенес инсульт. Он произошел на фоне травм, полученных в автомобильной аварии.
Вспомнив об этом инциденте, Алексей Воробьев хотел поддержать конкурсантку и поделиться с ней своим опытом. После аварии исполнитель проснулся в больнице. Там он понял, что половина его тела оказалась парализованной. Он считал, что все в тот момент потерял, но все же смог найти силы, чтобы встать на ноги.

Авария, о которой вспомнил Алексей Воробьев, произошла в 2013 году, когда певец проживал в Лос-Анджелесе. В результате инцидента он получил множество травм и кровоизлияние в мозг, ставшее причиной инсульта и частичной парализации. Восстановление происходило в течение продолжительного периода, но ему удалось поправить свое здоровье, отмечает «РИА Новости».



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