 

У председателя Думы Владивостока выявили коронавирус

29.09.2020, 6:53, Новости дня

Председатель думы Владивостока Андрей Брик получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе думы. Аппарат думы переведен на удаленную работу.

«Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат», – приводит слова представителя пресс-службы городской думы ТАСС.

Там также сообщили, что, принято решение о переводе сотрудников аппарата на удаленную работу.

За последние сутки в Приморском крае выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, в прошлый вторник стало известно, что коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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