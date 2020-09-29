У председателя Думы Владивостока выявили коронавирус
29.09.2020, 6:53, Новости дня
Председатель думы Владивостока Андрей Брик получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе думы. Аппарат думы переведен на удаленную работу.
«Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат», – приводит слова представителя пресс-службы городской думы ТАСС.
Там также сообщили, что, принято решение о переводе сотрудников аппарата на удаленную работу.
За последние сутки в Приморском крае выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, в прошлый вторник стало известно, что коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.
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