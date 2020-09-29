Мнение: Бои в Карабахе. 28.09.2020. Вечер

29.09.2020, 6:25, Разное

Коротко о развитии событий в Карабахе на вечер 28 сентября.

1. За сегодня победных реляций у Азербайджана куда меньше. После серьезных потерь 27 сентября, сегодня особо масштабного продвижения азербайджанцы не имели, что впрочем не мешало им нести потери от огня армян, которые заявили очередную порцию уничтоженной техники и личного состава.

В свою очередь азербайджан активно использовал артиллерию и БПЛА для подавления армянских позиций, демонстрируя также вчерашние удары дронов и кадры с одной из занятых позиций армян.

Стоит отметить, что это также походит на операцию Турции в Африне, где после первых дней, курды серьезно замедлили продвижение турецкой армии после первоначального вклинивания на свою территорию, но после пары недель такой обработки, их оборона постепенно начала крошиться, и турки смогли реализовать свое численное и технологическое превосходство. Нечто подобное, возможно, попытаются провернуть и в Карабахе. Блицкрига у Азербайджана в любом случае не получилось. За небольшие тактические успехи была заплачена очень существенная цена.

С другой стороны, если в ближайшие дни у Азербайджана не будет крупных успехов, то под влиянием международного давления и понесенных потерь, Азербайджан может пойти на фиксацию нового статус-кво, объявив занятие нескольких поселков достигнутой победой над "армянским агрессорам". Но для Баку это очевидно будет попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Амбиции Азербайджана простираются куда дальше.

2. Армения угрожает применить тактические ракеты, в том числе и "Искандеры", если Азербайджан начнет применять F-16 в Карабахе. Стоит отметить, что в случае расширения пространства войны, Армения способна нанести критический урон азербайджанской нефтяной инфраструктуре, что сделает войну для Азербайджана полностью убыточной. Также в стране запрещен выезд за рубеж для мужчин от 18 до 55 лет, которые подлежат мобилизации. Стоит отметить, что Азербайджан обвиняет Армению в том, что она может привлечь добровольцев и ЧВК из России.Этот сценарий конечно вполне реалистичен, особенно если правительство Армении будет оплачивать такие контракты. Но пока что это выглядит скорее как попытка прикрыться от обвинений в использовании сирийских террористов для наступления в Карабахе.

3. МО Армении заявляет, что за 2 дня Азербайджан потерял 370 убитыми и многократно большее кол-во раненными. Заявлено уничтожение 32 единиц бронетехники. Азербайджан заявляет о сотнях убитых армянских солдат и десятках уничтоженных единиц техники. За вчера заявлено аж 450 убитых.

Есть мнение, что обе стороны занижают свои потери и раздувают потери оппонентов. По технике можно судить только по тому, что подтверждено фото и видео. Пока что давлеет принцип "Пиши поболе, чего этих армян/азербайджанцев" жалеть.

4. Армения сегодня днем объявила о том, что сбила азербайджанский самолет. Азербайджан опровергает это, заявляя, что самолетов не терял. Сообщений о сбитых дронах сегодня меньше чем 27 сентября – по всей видимости сказывается потеря части систем ПВО в Карабахе. Чтобы эффективно бороться за воздух, армянам нужны более современные ЗРК или хотя бы те же "Панцири", которые как показывает практика войны в Ливии, даже в старых модификациях вполне способны валить турецкие дроны и вести размен. Но в отличие от Хафтара, которому ЗРПК поставляет ОАЭ, Армению так подстраховать может только РФ.

Стоит отметить, что заявления Азербайджана об уничтожении позиций армянских С-300 также опровергнуты. Армяне заявляют, что комплексы боеготовы.

5. Эрдоган сегодня вновь заявил, что Армения должна вывести войска из Карабаха и сдать его его Азербайджану. Турция продолжает настаивать на своем, уже традиционно пытаясь шантажировать оппонентов силой. Но как показывает пример Ливии или Сирии, там, где Турция получает серьезный отпор, весь турецкий пафос быстро сдувается.

Точно также, как Эрдоган сейчас отвергает любые переговоры по Карабаху, он отвергал любые переговоры по Ливии, пока ему не отдадут Сирт. Сирт в итоге Эрдогану не отдали, а Турция сейчас все чаще рассуждает о переговорах, так как запугать оппонентов не обломилось.

6. Российская оппозиция требует от Путина помочь Армении в Карабахской войне. Еще раз – Российская оппозиция просит Путина вступить в региональную войну. Причины таких призывов просты – РФ пытаются столкнуть с привычной для нее позиции регионального арбитра, так как вписавшись за Армению, РФ таким образом сразу оттолкнет Азербайджана в руки Турции и США. Поэтому РФ конечно же продолжит избегать подобных вариантов, поддерживая контакты с обеими сторонами. Разумеется, если ситуация затронет уже саму Армению, перед которой у РФ есть обязательства по ОДКБ, сохранять прежнюю позицию станет затруднительно. Поэтому Шендеровичи и Ко клеймящие путинские военные авантюры в иных местах, срочно требуют влезать в карабахскую войну. Почему то вводить войска на Украину они не призывали. Также как не призывали отправлять войска в Сирию для помощи Асаду. Скорее наоборот.

Впрочем, у России есть более простая опция, поставить армянам дополнительное вооружение, чтобы сравнять шансы. Вчера и сегодня сообщалось, что российская военная техника через территорию Ирана перебрасывается в Армению. Из того, что сейчас нужно армянам, им желательно получить более новые ЗРК, системы РЭБ и артиллерийские системы. Ну и можно не мешать отправке солидных партий добровольцев с необходимым вооружением.

Аналогичным образом можно ожидать, что пока идут интенсивные боевые действия, Турция будет перебрасывать в Азербайджан новое пушечное мясо из Сирии, дополнительные БПЛА и иную технику для закрытия слабых мест у азербайджанцев.

Видео

Работа армянской артиллерии.

Убитые армянские солдаты.

Уничтожение азербайджанской бронетехники.

Доставка раненых в Ереван.

Армянские добровольцы.

Репортаж Пегова из Карабаха.

Фотографии.



Затемнение в Степанакерте.



Турецкие военно-транспортные самолету сейчас постоянно летают в Баку. Картина идентичная операциям турецкой армии в Ливии.



В Карабахе за 2 дня насчитали и вовсе какое-то заоблачное кол-во техники, которое будет уместно поделить как минимум на 2.



Сбитый азербайджанский вертолет.



Разрушенный жилой дом в Карабахе.



Сербские ракеты применяемые армянами.

Ниже, фотографии с занятой армянской позиции.