Владимир Конкин назвал смерть дочери убийством

29.09.2020, 6:17, Разное

Российский актер Владимир Конкин считает, что его дочь убили. Он не согласен с тем, что ее смерть произошла из-за трагических обстоятельств, а потому требует, чтобы Следственный комитет занялся расследованием.

Владимир Конкин отверг все домыслы, касающиеся того, что его дочь находилась в депрессии. Он назвал ее замкнутой девочкой, но все же планы на будущее она строила. Кроме того, результаты экспертизы показали, что в ее крови не было алкоголя во время посещения бассейна фитнес-центра.

По словам Владимира Конкина, вся семья уверена, что умерла его дочь не просто так, а ее убили. Актер признался, что его сейчас поддерживает множество разных людей, а без их помощи артист полагает, что сердце у него просто бы не выдержало. Стоит отметить, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу смерти Софьи Конкиной в бассейне фитнес-центра.