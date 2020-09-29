Украина расследует причины катастрофы военного самолета Ан-26

29.09.2020, 6:00, Новости дня

КИЕВ – Авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследования приступили к процессу дешифровки «черных ящиков» военного самолета Ан-26, который разбился 25 сентября под Чугуевым. Об этом 28 сентября сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр Олег Уруский.

«Бортовые самописцы («черные ящики») найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября авиационные эксперты под контролем ГБР начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три-пять дней», – отметил Олег Уруский.

Он сообщил, что обломки самолета Ан-26Ш собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в городе Чугуеве Харьковской области. Они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР).

«В дальнейшем специалистами будет проведен максимальный сбор самолета в исходное состояние», – подчеркнул Олег Уруский.

Во время селекторного совещания 28 сентября представителей правительства, правоохранительных органов президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о выплатах семьям погибших в результате катастрофы самолета под Чугуевом.

«Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат», – сказал Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что каждая семья погибших получит примерно полтора миллиона гривен. Выплаты должны пройти в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

По приказу министра обороны Андрея Тарана до завершения расследования авиакатастрофы запрещено использование самолетов Ан-26, сообщает пресс-служба президента Украины.

История трагедии

Как сообщает Правительственный портал органов исполнительной власти Украины, 25 сентября вблизи города Чугуев Харьковской области на расстоянии около двух километров от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 по местному времени пожар самолета ликвидирован.

Всего на борту находилось 27 человек (семь членов экипажа и двадцать курсантов). В результате катастрофы 25 сентября погибли 25 человек, один человек 26 сентября умер в больнице, и один человек травмирован (находится в больнице)», – говорится в сообщении.

Единственного выжившего в катастрофе двадцатилетнего курсанта Вячеслава Золочевского поместили в харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Во время визита в Харьков президент Украины Владимир Зеленский посетил его и пожелал скорейшего выздоровления.

Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все случилось очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил лидеру Украины 26 сентября, что состояние пострадавшего – средней тяжести.

Государственная комиссия, которую возглавил вице-премьер-министр Олег Уруский, работает над выяснением всех обстоятельств и причин катастрофы. Сегодня известно о четырех версиях, которые расследует ГБР: техническая неисправность летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем и лицами, ответственными за управлением полета, ненадлежащее техобслуживание самолета.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, сообщает «Интерфакс-Украина», что записи переговоров пилотов самолета Ан-26 нужно обнародовать, чтобы избежать спекуляции на тему причин аварии.

«Я также считаю, что переговоры пилота с диспетчером, переговоры в кабине пилотов необходимо публиковать, чтобы родные и близкие погибших знали, что произошло, и чтобы вся страна также знала», –сказал Геращенко, сообщает «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Он также отметил в Фейсбуке на своей странице, что видео, которое зафиксировало последние секунды самолета в воздухе, «должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом».

В заявлении посольства Соединенных Штатов в Украине выражаются «искренние соболезнования семьям и близким курсантов, офицеров и экипажа», погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом.

«Наши мысли и поддержка рядом с вами в эти времена горя и печали», – подчеркивается в сообщении.

Версии трагедии

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник отмечает, что неспециалистам сложно разобраться в том, что такое регламент и продление, налет двигателя летательного аппарата.

«В военной украинской авиации при общей деградации, подходы к стандартам сохранялись, потому что цена вопроса очень высокая и плюс двойное или тройное дублирование разрешений на вылет, это обеспечивало уровень для полетов выше среднего. И говорить о том, что техника выработала ресурсы – тоже нельзя нужно дождаться работы комиссии», – говорит Алексей Мельник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки». Он отмечает, что подобных трагических случаях комиссия отрабатывает десятки версий – от самой очевидной до влияния неотвратимой силы.

«До окончания работы этой комиссии все комментарии малопродуктивны и могут повлиять на результаты восприятия катастрофы, которая имеет резонанс в обществе и политике», – подчеркивает Алексей Мельник.

Алексей Мельник напоминает, что в Украине находится производственная база, которая позволяет обслуживать, продлевать сроки эксплуатации самолетов и двигателей.

«Фокусироваться на том, что это устаревшая техника – неправильно», – говорит Алексей Мельник.

Проблемы с обеспечением летного парка остаются

Политтехнолог Дмитрий Бачевский отмечает, что несмотря на то, что обеспечение Военно-воздушных сил ВС Украины в последние годы улучшилось, по сравнению с периодом до войны с Россией, ключевые проблемы – обновление летного парка остались нерешенными.

«Мы вынуждены брать старые самолеты с баз, ремонтировать их и использовать. К сожалению, даже несмотря на модернизацию, такая техника значительно уступает в надежности новым образцам. Кроме того, в связи с войной, военные были вынуждены снизить порог требований к технике, которую можно отправлять в полет. Если раньше, в мирное время, такой самолет мог не получить разрешение на вылет, то сегодня военные вынуждены использовать все, что хоть как-то летает – новую технику взять неоткуда и она стоит огромных денег», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также подчеркивает, что в сравнении с 2014 годом Вооруженные силы активнее используют технические возможности, налет летчиков возрос в более чем десять раз.

«Это означает, что старую, но отремонтированную технику используют намного больше и чаще, чем раньше, что даже по простой теории вероятности существенно повышает вероятность аварии.

Все эти факторы в конечном итоге увеличивают риск катастрофы, подобной той, которая произошла с Ан-26 в Харьковской области», –подчеркивает Дмитрий Бачевский.