United Airlines удалось достичь соглашения с профсоюзом о недопущении увольнения 2850 пилотов

29.09.2020, 6:00, Новости дня

Авиакомпания United Airlines достигла соглашения со профсоюзом о недопущении увольнения 2850 пилотов на фоне зашедших в тупик переговоров в Конгрессе относительного новому федерального пакета помощи, заявили обе стороны в понедельник.

Соглашение между United Airlines и Ассоциацией пилотов авиакомпании (ALPA) позволяет избежать увольнений как минимум до 21 июня в обмен на предоставление пилотам меньшего количества часов.

Однако «Юнайтед» по-прежнему планирует уволить около 13000 других сотрудников уже 1 октября. В их число входят бортпроводники и персонал других служб аэропорта.

В соответствии с Законом CARES объемом в 2,2 триллиона долларов, принятым Конгрессом для борьбы с последствиями коронавируса, крупные авиакомпании получили 25 миллиардов долларов в качестве финансовой поддержки при условии, что они не предпримут принудительных сокращений рабочих мест до конца сентября.

«Наши сотрудники понимали, что для защиты рабочих мест пилотов нам необходимо одобрить это соглашение», – сказал капитан Тодд Инслер, председатель исполнительного совета ALPA. – «Мы распределяем существующие полеты среди нашей группы пилотов, сохраняя при этом постоянные контрактные выгоды».

Соглашение «значительно увеличивает нашу способность к восстановлению», – отметил старший вице-президент United Airlines Брайан Куигли в письме пилотам.

«Пришло время объединиться и двигаться вперед. Мы должны продолжать обращать внимание на безопасность, надежность и эффективность полетов и быть готовыми приветствовать пассажиров», – подчеркнул он.

Надвигающиеся увольнения по-прежнему беспокоят всю отрасль авиаперевозок, поскольку она переживает тяжелый экономический спад.

Профсоюзы, представляющие бортпроводников, которым грозят увольнения, организуют митинги и публикуют фотографии своих последних полетов в социальных сетях, чтобы вызвать необходимые действия со стороны американских политиков.