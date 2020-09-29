 

United Airlines удалось достичь соглашения с профсоюзом о недопущении увольнения 2850 пилотов

29.09.2020, 6:00, Новости дня

Авиакомпания United Airlines достигла соглашения со профсоюзом о недопущении увольнения 2850 пилотов на фоне зашедших в тупик переговоров в Конгрессе относительного новому федерального пакета помощи, заявили обе стороны в понедельник.

Соглашение между United Airlines и Ассоциацией пилотов авиакомпании (ALPA) позволяет избежать увольнений как минимум до 21 июня в обмен на предоставление пилотам меньшего количества часов.

Однако «Юнайтед» по-прежнему планирует уволить около 13000 других сотрудников уже 1 октября. В их число входят бортпроводники и персонал других служб аэропорта.

В соответствии с Законом CARES объемом в 2,2 триллиона долларов, принятым Конгрессом для борьбы с последствиями коронавируса, крупные авиакомпании получили 25 миллиардов долларов в качестве финансовой поддержки при условии, что они не предпримут принудительных сокращений рабочих мест до конца сентября.

«Наши сотрудники понимали, что для защиты рабочих мест пилотов нам необходимо одобрить это соглашение», – сказал капитан Тодд Инслер, председатель исполнительного совета ALPA. – «Мы распределяем существующие полеты среди нашей группы пилотов, сохраняя при этом постоянные контрактные выгоды».

Соглашение «значительно увеличивает нашу способность к восстановлению», – отметил старший вице-президент United Airlines Брайан Куигли в письме пилотам.

«Пришло время объединиться и двигаться вперед. Мы должны продолжать обращать внимание на безопасность, надежность и эффективность полетов и быть готовыми приветствовать пассажиров», – подчеркнул он.

Надвигающиеся увольнения по-прежнему беспокоят всю отрасль авиаперевозок, поскольку она переживает тяжелый экономический спад.

Профсоюзы, представляющие бортпроводников, которым грозят увольнения, организуют митинги и публикуют фотографии своих последних полетов в социальных сетях, чтобы вызвать необходимые действия со стороны американских политиков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Выдача ипотеки в июле побила рекорд

15.07 / США надеются на сотрудничество с Россией в лунной программе

10.09 / Skoda тестирует новый загадочный кроссовер

19.09 / Из-за аномальной жары Францию атаковали распространяющие тропические вирусы комары

07.08 / Степанов заявил, что течение COVID-19 начало меняться и стало тяжелее

01.07 / Times – «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

08.09 / Трамп предположил, что он нравится солдатам, но не руководству Пентагона

13.08 / Эксперт оценил позицию Зеленского по ситуации в Белоруссии

11.09 / Звезда «Универа» рассмеялся после оглашения приговора

23.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска