 

Сравнение с США — худшее оскорбление для стран третьего мира

29.09.2020, 5:45, Новости дня

Со всеми своими внутренними проблемами, пандемией и падением рейтингов у иностранной общественности США похожи на страну, которая движется к закату своей жизни, считает корреспондент Global Times Ли Цинцин. По мнению китайского журналиста, эта ситуация показала, что ценности демократии и свободы, которые раньше влекли в Америку людей со всего мира, сегодня не работают.


Reuters

В пятницу 25 сентября в комментарии американской газете The New York Times политический обозреватель из Мьянмы Аун Ту Ньяйн заявил, что США — «страна первого мира, которая ведёт себя, как страна третьего мира». А мэр канадского города Сарния Майк Брэдли недавно сравнил текущую ситуацию в США с «падением Римской империи», пишет корреспондент Global Times Ли Цинцин. 

 

Как прокомментировал один из китайских интернет-пользователей, «это худшее оскорбление для стран третьего мира». И действительно, пишет журналист, может, развивающиеся страны и отстают от США в плане экономического развития, однако они не «лидируют» по числу подтверждённых случаев и смертей от коронавируса во всём мире и не совершают «таких же необъяснимых и недопустимых действий», как американские политики. 

 

Недавние опросы Центра исследований общественного мнения Pew Research Center, проведённые в 13 странах, показали, что имидж США существенно ухудшился даже в союзных с Вашингтоном государствах, включая Канаду, Японию и Австралию. Как отметило издание The New York Times, подобный уровень глобального неодобрения обычно присущ «странам с менее открытыми политическими системами, во главе которых стоят авторитарные лидеры». Однако, как продемонстрировал опыт администрации президента Дональда Трампа, рейтинги страны на международной арене не слишком связаны с «так называемой открытостью» её политической системы. 

 

По словам Ли Цинцина, некоторые жители США с гордостью продвигали миру американские ценности демократии и свободы. «Но теперь они понимают, что это больше не работает, потому что мир изменился. Так называемые американские ценности ввели в заблуждение американский народ так же, как и весь мир. Сегодня ценности США слишком уязвимы, а их лидерство на мировой арене становится всё менее значимым». 

 

Журналист считает, что в настоящий момент США «неспособны справиться со своими внутренними проблемами», среди которых — бушующая пандемия, расовая дискриминация, раскол в обществе и противостояние между политическими партиями. Вашингтон пытается перенаправить внутреннее недовольство граждан вовне, а это — «признак стагнации» страны и ещё более масштабного падения. 

 

Когда-то Соединённые Штаты были примером для подражания для многих стран. Когда-то туда мечтали уехать на учёбу многие студенты. «Но сегодня самая могущественная страна живёт в нестабильности и хаосе, где постоянно подрывается общественный порядок. И администрация Трампа, по всей видимости, является главным фактором, повлёкшим за собой подобные изменения», — рассуждает автор статьи. 

 

Однако, как настаивает Ли Цинцин, приход Трампа к власти не был случайностью. Это «неизбежный результат эволюции американской цивилизации и политической системы». Если бы не выбрали Трампа, рано или поздно президентское кресло занял был кто-то похожий. 

 

«В условиях, когда глобализация усугубляет различные проблемы американского общества, в конечном счёте США снимут свою лицемерную высокоморальную маску и покажут своё истинное лицо. Соединённые Штаты не хотят тратить много времени на то, чтобы приспособиться к глобализации. Они рассчитывают принять непосредственные оперативные меры, чтобы помешать другим странам добиться прогресса и занять лидирующие позиции», — считает китайский журналист. 

 

Со всеми своими внутренними проблемами и позорной ситуацией в борьбе с пандемией Америка похожа на страну, приближающуюся к закату своей жизни. «Сможет ли она снова стать великой?» — задаётся вопросом Ли.



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