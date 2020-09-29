Школьники в Индонезии собирают пластиковый мусор в обмен на интернет

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29.09.2020, 5:45, Новости дня

Когда из-за распространения коронавируса в Индонезии пришлось закрыть школы и перейти на дистанционное обучение, выяснилось, что миллионы детей в бедных семьях не имеют возможности подключиться к интернету. У многих семей в отдалённых деревнях нет даже мобильных телефонов. Чтобы как-то решить эту проблему, волонтёры организовали пункты приёма пластика, где в обмен на собранный мусор предоставляют бесплатный доступ в интернет, передаёт NTD.

Когда из-за коронавируса в Индонезии закрылись школы, миллионы детей остались без доступа к образованию. Как оказалось, в отдалённых деревнях у многих семей нет не только интернета, но даже мобильных телефонов. Именно тогда в стране начали придумывать креативные способы решения проблемы. 

Последние два месяца 15-летний Димас Анвар Путра и его друг собирают пластиковый мусор на улицах Джакарты. Потом обменивают его на wi-fi. За три часа интернета нужно принести около килограмма отходов. 

ДИМАС АНВАР ПУТРА, школьник: Мы собираем мусор, для меня это как волонтёрская работа. Нам также предоставляют бесплатный интернет. 

Это инициатива местного жителя Инга Солихина. В месяц за доступ к сети он платит чуть более 22 долларов. 

ИНГ СОЛИХИН, глава организации по сбору мусора: Проблема в том, что в прошлом месяце у нас закончились деньги на интернет — поэтому на этой неделе мы можем заходить туда только по три раза в неделю. Боюсь, что опять исчерпаем лимит! Надеемся, люди смогут помочь нам с доступом, и к нам сможет прийти больше школьников. 

А это гористая местность в 80 километрах от Джакарты. Сюда каждую неделю волонтёры приезжают на мобильной wi-fi станции. Они также привозят с собой ноутбуки и телефоны. 

ДАФА МАХЕСА, школьник:Проблема с онлайн-обучением в том, что я редко пользуюсь телефоном. Он есть только у родителей, но иногда их нет дома. 

АБДУЛ МАНАФ, глава волонтёрской программы: Мы начали этот проект, поскольку власти решили перевести школьников на онлайн-обучение. Школьники часто жаловались на отсутствие интернета в отдалённых местностях. Тогда мы решили привезти этим детям мобильный wi-fi. 

По данным на 2019 год, из 60 миллионов индонезийских семей только одна из шести имела доступ к интернету. 

Дата выхода в эфир 27 сентября 2020 года. 



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