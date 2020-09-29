 

В бундестаге решили, что санкции США против «Северного потока — 2» не противоречат международному праву

29.09.2020, 5:45, Новости дня

Эксперты бундестага пришли к заключению, что американские экстерриториальные санкции против газопровода «Северный поток — 2» не противоречат нормам международного права, пишет Der Spiegel. По их словам, США вправе самостоятельно определять свои интересы безопасности и защищать их. Берлину же остаётся искать дипломатическое решение конфликта.


Reuters

Научная служба бундестага пришла к выводу, что американские экстерриториальные санкции против газопровода «Северный поток — 2» не нарушают нормы международного права, пишет Der Spiegel. До тех пор, пока США действуют умеренно, а также ссылаются на защиту национальных интересов безопасности и возможность негативных последствий для собственной экономики, штрафным мерам мало что можно противопоставить, говорится в заключении экспертов.

Трубопровод по дну Балтийского моря не представляет прямую угрозу для США, но косвенные последствия нельзя исключать, считают в бундестаге. При этом в соответствии с оговорками в Американо-германском договоре о дружбе, заключённом в 1954 году, а также с положениями Всемирной торговой организации Вашингтон вправе самостоятельно определять свои интересы безопасности.

Аргументы США можно охарактеризовать как «надуманные», но они всё равно не могут служить основанием для возбуждения судебного разбирательства. К тому же в международном праве нет никаких объективных критериев, которые бы позволяли что-либо противопоставить принципу защиты. В сложившихся обстоятельствах эксперты советуют немецким властям искать дипломатическое решение конфликта. 



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