Собянин заговорил о продлении льгот на 2021 год из-за пандемии коронавируса

29.09.2020, 5:43, Разное

По мнению Сергея Собянина, льготы, которые действовали в налоговой, финансовой и бюджетной сферах несколько месяцев назад, нужно продлить как минимум на 2021 год. Подобные решение необходимо обсудить, говоря и о федеральном законе “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

В ближайшее время правительство проработает эту идею. Соответствующий проект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Стоит отметить, что недавно с похожей инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и также попросил о продлении льгот для предпринимателей.

Сергей Семенович неоднократно отмечал, что малый и средний бизнесы являются основой экономики столицы, поэтому во время пандемии власти выделили порядка 85 миллиардов рублей на поддержку предпринимателей. Например, им предоставили отсрочки по налогам и прочим платежам. Всего в Москве действовало почти 70 мер поддержки бизнеса и жителей.