Каннский кинофестиваль пройдет в октябре в сокращенном формате. Названы фильмы, которые покажут участникам
29.09.2020, 5:31, Новости дня
Каннский кинофестиваль 2020 года, который ранее отменили из-за пандемии коронавируса, пройдет 27–29 октября в сокращенном формате. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба фестиваля.
Во время кинофестиваля покажут четыре вместо 56 фильмов из официальной программы 2020 года.
Участники смогут увидеть картины:
“Триумф” Эммануэля Курколя;
“Настоящие матери” Наоми Кавасе;
“Два Альфреда” Брюно Подалидеса;
“Начало” Дэи Кулумбегашвили.
Также покажут отобранные для конкурса короткометражные фильмы и ленты молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.
Состав жюри пока не объявлен, известно, что оно присудит “Золотую пальмовую ветвь” в категории короткометражных фильмов и призы программы.
Полноценный Каннский фестиваль запланирован на 11–22 мая 2021 года.
73-й Каннский фестиваль должен был пройти с 12-го по 23 мая, но в середине марта его отложили на конец июня – начало июля из-за пандемии COVID-19.
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