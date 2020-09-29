 

В больницах Севастополя остался 1% коек для больных COVID-19

29.09.2020, 5:25, Разное

В Севастополе две больницы, перепрофилированные для зараженных коронавирусом, практически полностью заполнены: там осталось 34 койко-места, что составляет 1% от их общего числа. Как передает корреспондент «Новой газеты», об этом на аппаратном совещании сказал профильный вице-губернатор Александр Кулагин.

«К сожалению, свободный коечный фонд на сегодня у нас – на уровне 1%. Сейчас мы еще будем смотреть все дополнительные резервы и смотреть по бессимптомным, по легким течениям», — пояснил он, отметив, что сейчас уровень заболеваемости в городе составляет 70 человек на 100 тысяч населения.

В свою очередь, главный санитарный врач города Зарема Смаилова добавила, что во многих организациях города в последнее время часто регистрируют очаги заражения COVID-19. В частности, на этой неделе их зафиксировали в нескольких медучреждениях, в двух школах, а также в Севастопольском государственном университете (СевГУ). Из-за коронавируса на дистанционное обучение перешли в детском приюте, школе-интернате, школе №39 и в одной из музыкальных школ.

Ранее в Севастополе из-за стремительного роста числа случаев COVID-19 губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал штрафовать жителей и предприятия за несоблюдение масочного режима. Теперь он распорядился увеличить в общественном транспорте количество кондукторов, чтобы они раздавали маски, «так как полиция и Росгвардия не справятся».

При этом сотрудники МВД совместно с чиновниками за неделю оштрафовали 42 магазина. Также они провели более 700 профилактических бесед для нарушителей масочного режима. Кроме того, по примеру Москвы в Севастополе будет рекомендовано перевести часть сотрудников предприятий бюджетного сектора на удаленку.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Севастополе врачи зафиксировали 969 случаев заражения, непосредственно от COVID-19 скончались 27 человек.

Надежда Исаева
Специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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