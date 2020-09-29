 

На Алтае археологи используют 3D-изображения для изучения древних святилищ

29.09.2020, 5:15, Новости дня

В Институте истории и международных отношениях Алтайского края решили усовершенствовать процесс изучения древних святилищ и оленных камней. По словам ученых, ранее детальные исследования проводились прямо на месте. Однако святилища находятся вдали от поселений, а командировки археологов не могут длиться круглый год.

Высококачественные 3D-изображения, которые создали на местности, наверняка позволят проводить детальные изучения древних объектов. Можно это делать прямо в лаборатории, в комфортных условиях.

Кроме того, данное решение позволяет привлекать к работе больше исследователей и выделять на нее больше времени. Оленными камнями называются плиты с древними рисунками. Для их расшифровки требуется много времени и усилий.



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