Трампу предсказали победу на первых предвыборных теледебатах в США

29.09.2020, 5:10, Новости дня

Перед проведением первых предвыборных теледебатов в США 51% американцев выразили уверенность в победе действующего президента Дональда Трампа, а 49% отдали предпочтение кандидату от демократов Джозефу Байдену, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Harvard-Harris.

Результаты опроса, проводившегося с 22 по 24 сентября среди 1314 респондентов, опубликовало американское издание The Hill, передает ТАСС.

Первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена пройдут в Кливленде (штат Огайо) во вторник, 29 сентября. Трансляцию будут вести все крупнейшие американские телекомпании, начиная с 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 мск среды) в течение полутора часов без перерыва на рекламу. Вторые дебаты пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи – 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «всерьез» высказал предположение, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден может использовать некие стимулирующие препараты, чтобы лучше выступить на предстоящих дебатах. В связи с этим глава Белого дома призвал Байдена сдать тест на допинг. Ранее он также призывал проверить Байдена на наркотики.

В понедельник Трамп заявил, что Байден отказался пройти тест на наркотики.

Ранее в РФ предсказали влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США.

Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года. В Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае победы.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент Соединенных Штатов, все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США, а также губернаторы 13 штатов и территорий.