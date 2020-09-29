Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

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29.09.2020, 5:10, Новости дня

Число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус нового типа в мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса нового типа в мире достигло 1 млн 555 человек, всего в мире коронавирусом заразились 33 млн 273 тыс. 720 человек. Выздоровели 23 млн 56 тыс. 480 заразившихся, передает ТАСС.

Наибольшее число жертв – 205 тыс. 24 человека – зафиксировано в США, где общее число заразившихся достигло 7 млн 147 тыс. 241. На втором месте по числу жертв находится Бразилия (141 тыс. 741 умерший, 4 млн 745 тыс. 464 случая заражения), на третьем – Индия (95 тыс. 542 смерти и 6 млн 74 тыс. 702 случая инфицирования).

В минувшую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Напомним, 5 августа число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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