 

В Конгрессе США предложили изменить систему сертификации самолетов

29.09.2020, 5:10, Новости дня

Американские конгрессмены на фоне ранее произошедших катастроф Boeing 737 MAX в понедельник представили законопроект о реформировании процесса сертификации новых самолетов Федеральным авиационном управлением (ФАУ) США.

В комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США сообщили, что инициатива направлена на усовершенствование процесса сертификации новых самолетов и регулирования авиаотрасли, передает ТАСС.

«[В] двухпартийном законопроекте <…> учитываются рекомендации, сделанные по итогам многочисленных проверок конструкции, разработки и сертификации Boeing 737 MAX», – говорится в документе.

«Комплексный законопроект включает около 30 различных разделов, закрепляет новые требования о раскрытии критически важной информации, увеличивает гражданско-правовую ответственность за нарушения, предоставляет ФАУ США ресурсы для найма и сохранения [на рабочих местах] высококвалифицированных сотрудников, усиливает защиту информаторов, требует внимательного анализа стандартов подготовки пилотов и многое другое», – говорится в законопроекте.

Рассмотрение законопроекта Комитетом по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США запланировано на среду.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая. Первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX Boeing удалось заключить лишь в сентябре. При этом в августе лайнер Boeing 737 MAX переименовали.



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