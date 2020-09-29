 

Мнение: О победе телевизора над здравым смыслом

29.09.2020, 4:50, Разное


Фото © Reuters.

Ну вот мы и подобрались к поворотному моменту всемирной истории. Точнее говоря, не мы сами, а пока что наши соседи по планете. Им предстоит в ближайшие недели испытать на своей шкуре и своих мозгах всю побеждающую мощь современных средств массового оболванивания.

Пока что видно: эти технологии работают.

Президентские выборы в США на всех парах мчатся к финишной черте. Скоро самое интересное – дебаты. Пока что бывший вице-президент, демократ Джо Байден обходит действующего президента Дональда Трампа по всем статьям.

И по общему числу голосов.

И по числу выборщиков, формируемых по штатам.

Впрочем, голоса неопределившихся дают The Donald‘у шанс. Именно его сейчас пытаются лишить действующего президента американские СМИ. Большинство из них, особенно самых популярных, в той или иной мере ориентируется на Демпартию. Потому из каждого утюга льётся, какой #Трамп нехороший. И хотя время от времени кто-то вспоминает о стандартах журналистики, то делает это мимоходом, скороговоркой, словно стыдясь.

Уж если Reuters походя обозвал Дональда Трампа самозванным миллиардером, не пояснив, а почему собственно, понятно, как далеко зашла борьба против супер-деда. И как жертвой в ней становится американский интерес: антиглобализм Трампа, имхо, выгоднее сегодняшней Америке, чем продвигаемый Байденом возврат на рельсы глобализации, от которой проиграл американский средний класс, но выиграли люди с Уолл-Стрит.

Так кто победит – американский телевизор или американский же здравый смысл?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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