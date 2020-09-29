Мнение: Можно ли ввести в Нагорный Карабах миротворцев ООН?

29.09.2020, 4:40, Разное

В Азербайджане заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и другие соцсети для «предотвращения провокаций со стороны Армении». Армения ограничила выезд из страны мужчин старше 18 лет. Дело идет к большой региональной войне…

Вспомнился Донбасс…

Когда Украина вернула Славянск, развернулась пропагандистская вакханалия про физическое истребление местных жителей, кульминацией которого стала трагическая история 3-летнего мальчика, распятого на пл. Ленина в Славянске.

Сегодня про Нагорный Карабах пишут, что возвращение Азербайджаном оккупированных территорий чревато геноцидом армян. Может я чего-то не понимаю, но я не понимаю, почему возвращение Азербайджаном Нагорного Карабаха обязательно должно сопровождаться резней армян?

Почему, например, нельзя вернуть Нагорный Карабах Азербайджану с одновременным разворачиванием в регионе миротворческих сил ООН? Или это такой регион, где «голубые каски» совершенно бесполезны?

В Карабахе я не был с 1990 года. Возможно, там много чего изменилось. Но в 1990 году армяне и азербайджанцы, живущие в НКАО, не казались мне людьми, которые не могут ужиться друг с другом….

Фотография отсюда