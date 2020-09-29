Каннабиноиды после спортивных занятий делают память лучше

29.09.2020, 4:30, Разное



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Производные каннабиса и спорт

Ученые предположили, что в механизмах улучшения памяти после физических упражнений играет система эндоканнабиноидов. Это группа химических соединений, похожих на производные действующих веществ каннабиса, которые вырабатывает организм человека.

«Они [эндоканнабиноиды] циркулируют в крови и легко попадают в мозг. Затем они связываются со специальными рецепторами, которые вызывают эйфорию. Кроме того, эти молекулы связываются с рецепторами в гиппокампе, отделе мозга, который отвечает за обработку памяти», – сообщила профессор Софи Шварц (Sophie Schwartz), ведущий автор исследования, опубликованного в Scientific Reports. Исследователи хотели узнать, играют ли эти вещества роль в улучшении памяти под влиянием физических упражнений.

Спорт и память

В эксперименте ученые просили 15 молодых людей проходить тесты на работу памяти в разных условиях: после 30 минут езды на велосипеде в умеренном темпе, через 15 минут после интенсивной езды на велосипеде и после периода отдыха.

В тестах на память участники выполняли задания, которые ученые назвали «очень похожим на те, которые, например, мы делаем, когда хотим научиться быстро печатать». Лучшие показатели были у людей после интенсивных нагрузок.

Ученые провели участниками магнитно-резонансную томографию и анализы крови. Эти исследования показали, что у самых быстрых участников были максимальные уровни эндоканнабиноидов, и гиппокамп у них демонстрировал наибольшую активность.

Авторы пояснили, что эндоканнабиноиды влияют на то, как нервные клетки соединяются друг с другом посредством синапсов. Этот процесс влияет на развитие долгосрочной памяти.

Спорт – дешевая и простая мера, указывают ученые. Они предполагают, что спортивные занятия перед уроками в школе могли бы сделать обучение более эффективным. Авторы исследования напомнили, что у многих молодых людей есть нарушения памяти, которые могут быть фактором риска болезни Альцгеймера. В какой мере спорт может защитить от этого заболевания, должны показать будущие исследования.