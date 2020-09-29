 

Мнение: Авианосец “Вираат” отправлен на разделку

29.09.2020, 4:20, Разное

Бывший британский авианосец "Гермес", который много десятилетий служил в ВМС Индии, отправлен на разделку в Мумбаи.
На сентябрь 2020-го года это был старейший авианосец в мире – его заложили еще во время второй мировой войны в 1944-м году, но достраивали как легкий авианосец для британского флота уже после ее окончания. Корабль был флагманом британской эскадры в ходе войны за Фолклендские острова с Аргентиной.
Позднее корабль был передан Индии, где и служил под названием "Вираат".
До последнего момента предпринималась попытки сохранить этот корабль (полное водоизмещение более 28 тыс. тонн), но ввиду нехватки денег у ВМС Индии и прохладного отношения государства к этой идее, планы превращения авианосца "Вираат" в корабль-музей или туристический отель так и не были реализованы. В конце октября начнется демонтаж корабля.

Спуск на воду авианосца "Гермес" в 1953 году.

"Гермес" в 1959-м.

"Гермес" в 60х.

Зенит славы "Гермеса". Авианосец возвращается в Портсмут после победы в войне с Аргентиной. 1982-й год.

"Вираат". 2006-й.

"Вираат" в составе ВМС Индии. 2009-й.

Спуск флага в 2017-м году.

Последний поход авианосца "Вираат".

Источник: Colonel Cassad



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