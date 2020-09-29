Зато мужу помогла! – Личное мнение

29.09.2020, 4:00, Разное

Кассирша Луиза Хайруллина, укравшая у банка 25 миллионов рублей, отправится в колонию на 5 лет.



Фото: Соцсети

Мать двоих девочек 9 и 13 лет будет сидеть. Отец этих девочек — сообщник Луизы — тоже будет сидеть, но он — 6 лет. Девчонки будут расти и взрослеть без поддержки родителей.

Услышав приговор, Хайруллина разрыдалась.

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Ни на алкашку, ни на кукушку Луиза не похожа. Дети ей, похоже, нужны. Только вот по старинной русской традиции нужды мужика Луизе оказались важнее.

Муж Хайруллиной — игроман. Деньги она воровала, чтобы закрыть долг по его кредитам.



Фото: Соцсети

И вот ради этого обмылка — «был бы милый рядом» — Хайруллина подставила себя под тюрьму, а дочерей — под жизнь без матери.

Смотрю я на всё это и вот что думаю: высшей формой любви для нашей бабы является романтика «пися в писю».

Любовь для нашей бабы равно мужик, а всё остальное, включая детей, — это побочный эффект (приятный или не очень) от этой любви.

Из интервью мужа Хайруллиной:

К 2017 году я накопил долгов почти на два миллиона. До этого времени я скрывал от Луизы, что играю. Но потом мне начали угрожать коллекторы, серьезно давили. Тогда я стал уговаривать Луизу, чтобы она взяла деньги из кассы, уверял, что отыграюсь. Она поначалу против была, понимала, что это очень плохо может кончиться, но потом все-таки сдалась. Первая сумма, которую она взяла, была небольшой — тысяч 50. Но отыграться не вышло. Тогда она вынесла еще, и дальше только по накатанной шло.

Мне очень жаль дочек Луизы и даже саму Луизу, чего уж там. Глупая, зависимая баба, поставившая хотелки мужика и выше своих собственных, и выше благополучия и счастья детей.

Девки, услышьте вы меня, наконец: любовь и мужик — не синонимы. Романтическая любовь — это самая примитивная форма любви. Это даже и не любовь вовсе, а страхи и фантазии, помноженные на потребности.

Не будьте Луизами. Берегите себя, своих детей и заботьтесь о родителях, а нормальный мужик сам о себе позаботится, ещё и вас оградит от неприятностей.

Связывались с чудаками? Чем дело кончилось?