Демократы представили пакет финансовой помощи на 2,2 триллиона долларов

29.09.2020, 3:55, Новости дня

Демократы нижней палаты американского Конгресса представили сокращенный пакет помощи на борьбу с последствиями коронавируса на сумму в 2,2 триллиона долларов. Это последняя попытка оказать давление на Белый дом, чтобы тот вернулся за стол переговоров и заключил двухпартийную сделку перед предстоящими выборами.

В распространенном письме спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что законопроект «предоставляет абсолютно необходимые ресурсы для защиты жизней, средств к существованию и жизни нашей демократии в ближайшие месяцы. Он включает новое финансирование, необходимое для предотвращения катастрофы школ, малого бизнеса, ресторанов, площадок для выступлений, работников авиакомпаний».

Финансовая помощь, среди прочего, включает в себя выделение 436 миллиардов долларов правительствам штатов и местным властям, дополнительные выплаты в размере 1200 долларов большинству американцев, деньги на выплаты пособий по безработице в размере 600 долларов до января. Кроме этого, 75 миллиардов долларов выделяется на тестирование COVID-19, отслеживание контактов заболевших и другие медицинские услуги.

Heroes Act 2.0 также включает 25 миллиардов долларов, которые предотвратят увольнение тысяч сотрудников авиакомпаний.

Пока неизвестно, планируется ли голосование за предложенный законопроект в Палате представителей на этой неделе.