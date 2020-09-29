Метро на Троещину в Киеве начнут строить через пять-семь лет – глава “Киевгенплана”

29.09.2020, 3:25, Новости дня

Начало строительства ветки киевского метро на Троещину планируется через пять-семь лет. Об этом сообщил председатель коммунальной организации “Киевгенплан” Сергей Броневицкий в эфире телеканала “Киев”.

Если говорить о ближайшей перспективе – пять-семь лет, то кроме двух станций на Виноградарь, запланировано начать строительство метрополитена на Троещину, это первый пусковой комплекс, пять станций. От “Лукьяновской” до первой станции “Радужной”, которая будет на левом берегу. Проектная документация уже фактически закончена… Задача строительства первой очереди – соединить правый и левый берега Днепра. Станция “Радужная” будет размещена в месте мощного пересадочного узла, туда будут подходить скоростной трамвай, городская электричка”, – рассказал он.

Также чиновник уточнил, что вариантов строительства метро непосредственно на Троещине было несколько:

“Было два варианта – прокладывать метрополитен по Бальзака или по Маяковского. Решили по Маяковского… В таком случае 70% жителей Троещины будут в зоне пешеходной доступности к метро. Метро будет неглубокого залегания, как на Оболони. Ветка будет продолжена с поворотом на Маяковского и дальше будет возвращаться на улицу Закревского”, – сообщил он.

В апреле 2017 года СМИ сообщали, что китайская компания China Railway International Group (CRIG) заинтересовалась строительством в Киеве Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагалось, что ветка будет почти полностью наземной.

В мае того же года заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что новая ветка метро “Троещина – Вокзальная” в Киеве будет насчитывать 14 станций, три из которых сделают пересадочными.

В октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому с 2018-го по 2020 год нужно разработать для этого проекта документацию, провести ее экспертизу и утвердить. Но через год городской голова отметил, что не может ничего обещать по поводу сроков строительства линии метро на Троещину.