Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели девяти мирных жителей

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29.09.2020, 3:25, Новости дня

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о девяти убитых и 32 раненых среди мирного населения в результате эскалации конфликта с Арменией. Об этом 28 сентября пишет “Интерфакс-Азербайджан”.

По информации агентства, примерно в 19.00 вооруженные силы Армении обстреляли из артиллерии Тертерский район Азербайджана. Один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев. В результате обстрела погибли два человека.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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