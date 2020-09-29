 

“Новое широкомасштабное наступление”. В минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал атаку по двум позициям

29.09.2020, 3:25, Новости дня

Военные силы Азербайджана 28 сентября начали широкомасштабное наступление по нескольким направлениям в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

“Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш”, – заявил он.

Чиновник сообщил, что Армения успешно отражает нападение и уничтожила часть техники и военных противника.

“На данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито свыше 370 военнослужащих. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, из общего числа раненых количество тяжелораненых солдат составляет 35% военнослужащих и несколько десятков танков”, – говорится в сообщении.

О своих потерях в Азербайджане официально не сообщали.

Представитель минобороны Армении подтвердил потерю 58 военнослужащих Армении.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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