Доказано, что кошки могут подражать людям

29.09.2020, 3:10, Новости дня

В журнале Animal Cognition опубликован первый задокументированный случай подражания кошки своему хозяину. Оказывается, независимые пушистики не так уж любят одиночество, как считают многие.

Ранее факты подражания человеку были зафиксированы у домашних собак, а также крыс и орангутангов. Песика, например, учили приседать вместе с хозяином. Когда он повторял его действия, получал награду. Затем, после такой дрессировки, собака продолжала повторять и другие движения за человеком.

В Будапештском университете Лоранда Этвеша решили проверить, будут ли кошки вести себя подобным образом. Оказалось, они также пытаются копировать поведение человека. Правда, для этого сначала нужно завоевать их доверие, что не так просто, как с собаками.