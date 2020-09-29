Эксперты пояснили, почему не стоит покупать дешевые умные часы

29.09.2020, 3:10, Новости дня

На страницах «Российской газеты» опубликованы рекомендации экспертов по покупке умных часов. Как и в случае с приобретением других устройств, не стоит чрезмерно экономить. Однако переплачивать за премиум-модели также не нужно.

Эксперты напоминают, что функционал премиальных моделей умных часов редко бывает намного шире, чем у обычных «полноценных» гаджетов, стоимость которых может оказаться на порядок ниже.

С другой стороны, самые дешевые устройства, как правило, не оправдывают ожидания пользователей. Они либо некорректно работают, либо имеют весьма ограниченный, даже примитивный функционал. В данном случае за невысокую цену можно купить устройство, внешне похожее на умные часы. Но назвать сего таковым трудно.