 

Эксперты пояснили, почему не стоит покупать дешевые умные часы

29.09.2020, 3:10, Новости дня

На страницах «Российской газеты» опубликованы рекомендации экспертов по покупке умных часов. Как и в случае с приобретением других устройств, не стоит чрезмерно экономить. Однако переплачивать за премиум-модели также не нужно.

Эксперты напоминают, что функционал премиальных моделей умных часов редко бывает намного шире, чем у обычных «полноценных» гаджетов, стоимость которых может оказаться на порядок ниже.

С другой стороны, самые дешевые устройства, как правило, не оправдывают ожидания пользователей. Они либо некорректно работают, либо имеют весьма ограниченный, даже примитивный функционал. В данном случае за невысокую цену можно купить устройство, внешне похожее на умные часы. Но назвать сего таковым трудно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

19.09 / Кучера объяснил решение уйти с НТВ

25.09 / За сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07.07 / “Травля и шантаж”. Команда НБУ обнародовала заявление с требованием прекратить политическое давление

06.08 / Лукашенко рассказал об отношениях сына-«оппозиционера» с Путиным

01.08 / Стало известно о смерти самой тяжелой женщины России

13.07 / Алиев рассказал разрушительных ударах по Армении

26.06 / “Украл – садись”. Зеленский заявил, что уволит Балоня

31.07 / Полозов: До следующего марта владельцы участков в Крыму, которые попали в приграничную зону, должны каким-то образом от них избавиться

23.07 / Румыния сопроводила российские Ту-22М3 над Черным морем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска