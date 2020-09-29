В сети появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy F

29.09.2020, 3:10, Новости дня

Накануне анонса новой модели смартфона Samsung Galaxy F в сети появилось изображение гаджета. А также достаточно подробная информация о его технических характеристиках.

Напомним, что анонс нового устройства ожидается 8 октября текущего года. Речь идет о первой версии смартфона из данной F-линейки – Galaxy F41. У него экран с диагональю 6,4 дюйма, в котором есть U-образный вырез для объектива фронтальной камеры.

Использован процессор Exynos 9611. Оперативная память – 6 Гб, основная – 128 или 64 Гб. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Основная камера может делать снимки с разрешением 64 Мп. Рекомендованная стоимость смартфона составляет 200 долларов, что позволяет надеяться, что на российском рынке его будут продавать по 15,6 тыс. рублей.