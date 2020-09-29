 

В сети появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy F

29.09.2020, 3:10, Новости дня

Накануне анонса новой модели смартфона Samsung Galaxy F в сети появилось изображение гаджета. А также достаточно подробная информация о его технических характеристиках.

Напомним, что анонс нового устройства ожидается 8 октября текущего года. Речь идет о первой версии смартфона из данной F-линейки – Galaxy F41. У него экран с диагональю 6,4 дюйма, в котором есть U-образный вырез для объектива фронтальной камеры.

Использован процессор Exynos 9611. Оперативная память – 6 Гб, основная – 128 или 64 Гб. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Основная камера может делать снимки с разрешением 64 Мп. Рекомендованная стоимость смартфона составляет 200 долларов, что позволяет надеяться, что на российском рынке его будут продавать по 15,6 тыс. рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Новый багги от Volkswagen поставят на конвейер в 2025 году

05.09 / Кулеба: Прокричать, что мы признаем Лукашенко или не признаем, – примитивно. Главное, чтобы на Украине минимально отразился белорусский кризис

22.09 / Лидером мирового проката 2020 года стал китайский фильм

18.09 / «Черные» Lada Vesta Cross начали доставлять в автосалоны России

11.08 / Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

10.08 / Руководство Twitter сообщило о блокировке в Белоруссии

03.07 / Белоруссия отмечает день независимости

31.07 / ВВС назвала новые фамилии погибших российских военных на Донбассе и в Сирии

24.06 / В Мексике разбился самолет, есть погибшие

13.08 / По делу о коррупции в Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска