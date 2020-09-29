 

Рубль вырос к доллару

29.09.2020, 3:08, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,17%, до отметки в 78,08 руб., курс евро опустился на 0,26%, до 90,7 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара уже рос до 78,45 руб. (+0,31%). Евро также перешел в «зеленую» зону и торговался на уровне 91,2 руб. (+0,3%).



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