Минобороны Армении опубликовало кадры ударов по солдатам Азербайджана

29.09.2020, 3:08, Новости дня

Министерство обороны Армении опубликовало кадры ракетных и артиллерийских ударов по Вооруженным силам Азербайджана.

На видео, помимо уничтожения военной техники, попал момент удара по группе азербайджанских солдат, стоящих на открытой местности. На кадрах видно, как военнослужащие начинают разбегаться за секунду до удара, а после атаки часть военных падает на землю, передает РИА «Новости».

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха. В Карабахе в свою очередь заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку заявление Степанакерта о сбитом самолете назвали дезинформацией.

В понедельник также стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к РФ по поводу Карабаха.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.