Бессульфатные шампуни: есть ли смысл?

29.09.2020, 2:25, Разное



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Матчасть

Для начала немного матчасти: сульфат — это соль, которая образуется во время реакции серной кислоты с другими веществами. Это широкий термин для других химикатов на основе сульфатов, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), которые производятся из нефти и растительных источников, как правило, кокосового и пальмового масла. Именно сульфаты обеспечивают пышную пену во время мытья волос шампунем, обеспечивают очищение от кожного сала и загрязнения. Сульфаты также содержатся в чистящих средствах, зубной пасте и «бомбочках» для ванн.

Опасны ли сульфаты для здоровья?

Вообще-то нет. Мифы о вредоносном действии сульфатов возникли во многом из-за их происхождения — как мы знаем, нефтепродукты влияют на изменение климата, загрязнение экологии и «парниковый эффект». Однако нет никаких доказательств тому, что сульфаты в моющих средствах могут вызвать рак или бесплодие, как об этом заявляют недобросовестные маркетологи, продвигающие бессульфатные шампуни. Американский совет по продуктам личной гигиены признал сульфаты безопасными для человека при кратковременном воздействии, то есть когда вы наносите их на кожу или волосу, а потом смываете водой. Нет доказательств теории, что эти соединения провоцируют избыточную выработку кожного сала, из-за чего волосы быстро загрязняются. Это зависит только от особенностей вашего организма. Сульфаты также не способствуют более быстрому удалению красящих средств для волос.

Другой вопрос, что моющие средства и шампуни с высоким содержанием сульфатов (до 50%) могут сушить и раздражать кожу и волосу. Но если вы не обладатель чувствительной кожи, скорее всего, такая реакция возникает только при условии длительного воздействия средств с сульфатами — то есть оставите моющее средство на коже на несколько часов.

Кроме того, шампунь с содержанием сульфатов может еще больше повредить сухие и ослабленные волосы, например, после химзавивки или слишком частого окрашивания.

Кому стоит выбрать бессульфатный шампунь?

В первую очередь людям с очень чувствительной кожей, которая плохо реагирует на сульфатные шампуни. Правда, есть вероятность, что вам просто не подошел шампунь конкретной марки, возможно, вам стоит поискать другой, в том числе с минимальным содержанием сульфатов.

Также стоит перейти на бессульфатные шампуни обладательницам сухих и ломких волос. Но помните, что это средство не является лечебным и не улучшит структуру волос, для восстановления вам потребуются другие меры — бальзамы, маски, ламинирование и т.п. Учтите также, что бессульфатные шампуни стоят гораздо дороже обычных средств, гораздо хуже пенятся и хуже очищают кожу головы и волосы от средств для укладки.

Нередко бессульфатные шампуни выбирают защитники экологии. Дело в том, что средства с содержанием сульфатов чаще всего тестируют на животных, а пальмовое масло производят из пальм, что приводит к вырубке целых рощ, кроме того, средства с содержанием нефтепродуктов вредят экологии. Но это уже скорее этический выбор.