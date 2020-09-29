 

Мнение: Продвижение ВС Азербайджана в Карабахе 27.09.2020

29.09.2020, 2:15, Разное


Участки наступления Азербайджанской армии 27 сентября по версии Милитари-Мэпс.
Тактических успехов Азербайджан добился у границы с Ираном, где были заняты 5 или 7 поселков (по версии армян 5, по версии азербайджанцев 7). На остальных направлениях, результаты были не ахти.


Вот эта карта-схема особенно примечательна – до боли напомнила конфигурацию наступления турецкой армии в Африне.

Не удивлюсь, если в планировании операции в Карабахе принимал участие Генштаб Турции.
Но в Карабахе будет куда как сложнее – уже в первый день армяне набили техники больше, чем курды за всю афринскую кампанию. С другой стороны, били они все таки азербайджанцев и сирийских боевиков, а не турок.

Только из больницы вернулся. Уколы в глаз и висок, это прямо скажем удовольствие ниже среднего.
По событиям в Карабахе более подробно чуть позже. Можно отметить, что обе стороны продолжают выкладывать кадры с потерями противника и заявляют огромные цифры потерь друг друга.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно

03.08 / Соколовский продемонстрировал «жестокое обращение» к своей новой возлюбленной

08.08 / Оппонент предположил вариант с бегством Лукашенко после выборов в Белоруссии

03.08 / «Добрый» диктатор

12.07 / Мнение: Июльские планы

01.07 / Древние люди не ели мясо

16.07 / “С одной стороны Россия наклоняет, с другой – Запад намекает”

22.08 / Мнение: Безумная Белоруссия

23.09 / Мнение: Ислам учит нас никого не убивать, но здесь, на нашей земле, мы просто убиваем всех и каждого

11.09 / Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие на открытии выставочных проектов музея “Гараж”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска